Exposition : Montluçon discret Médiathèque – Espace Boris Vian Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Exposition : Montluçon discret

Médiathèque – Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-17

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-11-17

Le Ciné-Photo Club Montluçonnais vous invite à découvrir « Montluçon discret » et à poser un regard nouveau sur la ville. Cette exposition révèle le charme caché et le patrimoine insoupçonné de Montluçon.

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Médiathèque – Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

The Montluçon Cin%E9-Photo Club invites you to discover “Montluçon Unveiled” and to take a fresh look at the city. This exhibition reveals the hidden charm and unexpected heritage of Montluçon.

L’événement Exposition : Montluçon discret Montluçon a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme