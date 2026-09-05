Exposition : Montluçon discret Médiathèque – Espace Boris Vian Montluçon
mardi 17 novembre 2026 · Médiathèque - Espace Boris Vian · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Exposition : Montluçon discret
Médiathèque – Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-17
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-11-17
Le Ciné-Photo Club Montluçonnais vous invite à découvrir « Montluçon discret » et à poser un regard nouveau sur la ville. Cette exposition révèle le charme caché et le patrimoine insoupçonné de Montluçon.
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Médiathèque – Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
The Montluçon Cin%E9-Photo Club invites you to discover “Montluçon Unveiled” and to take a fresh look at the city. This exhibition reveals the hidden charm and unexpected heritage of Montluçon.
L’événement Exposition : Montluçon discret Montluçon a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme
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