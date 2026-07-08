Exposition Montpezat d’Agenais Eglise Saint-Jean de Balerme Montpezat
dimanche 2 août 2026 · Eglise Saint-Jean de Balerme · Montpezat
Informations pratiques
Montpezat
Exposition Montpezat d’Agenais
Eglise Saint-Jean de Balerme 1550 Route de Saint-Jean Montpezat Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
L’association des Amis de Saint-Jean vous propose,
Du dimanche 2 Août au dimanche 30 Août de 15H à 18H30 tous les jours sauf le lundi, de découvrir en l’église Saint-Jean de Balerme, les oeuvres de Rémy BALINIÈRES,
Dany BUFFET, Bernadette MUSSATO artistes peintres et Henri GAILLARD sculpteur.
Entrée gratuite. .
Eglise Saint-Jean de Balerme 1550 Route de Saint-Jean Montpezat 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 68 93 11 christine.bordes60@free.fr
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English : Exposition Montpezat d’Agenais
L’événement Exposition Montpezat d’Agenais Montpezat a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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