Exposition – Eglise Saint-Jean de Balerme Montpezat, 8 juin 2025 15:00, Montpezat.

Lot-et-Garonne

Exposition Eglise Saint-Jean de Balerme 9 rue André Savès Montpezat Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 15:00:00

fin : 2025-06-29 18:30:00

Date(s) :

2025-06-08

Exposition de peintures, sculptures et céramiques de 9 artistes lot et garonnais: M-F Carles, S. Fourès, M. Gaben, A. et H. Kergomard, R. et S. Le Pottier, J. Nagel, Sevy .

Eglise Saint-Jean de Balerme 9 rue André Savès

Montpezat 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 68 93 11 christine.bordes60@free.fr

English : Exposition

German : Exposition

Italiano :

Espanol : Exposition

L’événement Exposition Montpezat a été mis à jour le 2025-05-09 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas