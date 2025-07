EXPOSITION « MONTS DE VÉNUS, DIALOGUE AVEC L’INTIME » D’HORTENSE DE TRUCHIS Aspet

EXPOSITION « MONTS DE VÉNUS, DIALOGUE AVEC L’INTIME » D’HORTENSE DE TRUCHIS

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

“Monts de Vénus” se fait l’écho de l’intégration des violences sexistes et sexuelles remises dans la matière poreuse de l’argile. Ce parcours intérieur est traduit en sculptures et en installations.

Par la mise en mouvement de la matière du vécu, elle trace des chemins d’ouvertures. Dans la réappropriation de son histoire, de ses impacts par la création, l’intime est politique. Son travail résonne sur le plan du care , de la dignité et questionne la loi de la prescription.

L’exposition est un hommage aux personnes profondément affectés par ces violences. Elle manifeste un itinéraire de restauration et une invitation à faire œuvre de son propre chemin.

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste le vendredi 1er août à 18h. .

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

monts de Vénus? echoes the integration of sexist and sexual violence into the porous material of clay. This inner journey is translated into sculptures and installations.

German :

?Monts de Vénus? ist ein Echo der Integration von sexueller und sexualisierter Gewalt, die in die poröse Materie des Tons zurückgebracht wurde. Diese innere Reise wird in Skulpturen und Installationen umgesetzt.

Italiano :

monts de Vénus? riecheggia l’integrazione della violenza sessista e sessuale nel materiale poroso dell’argilla. Questo viaggio interiore si traduce in sculture e installazioni.

Espanol :

monts de Vénus? se hace eco de la integración de la violencia sexista y sexual en el material poroso de la arcilla. Este viaje interior se traduce en esculturas e instalaciones.

