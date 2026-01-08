Exposition Monument pour Gabby Le Grand Off de la bande dessinée FRAC Poitou-Charentes Angoulême
Exposition Monument pour Gabby Le Grand Off de la bande dessinée FRAC Poitou-Charentes Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Exposition Monument pour Gabby Le Grand Off de la bande dessinée
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-29
Le Frac Poitou-Charentes est heureux de participer au Grand OFF* de la bande dessinée à Angoulême, en présentant Monument pour Gabby , de l’artiste Pascal Navarro.
.
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Frac Poitou-Charentes is delighted to take part in the Grand OFF* de la bande dessinée in Angoulême, presenting Monument pour Gabby , by artist Pascal Navarro.
L’événement Exposition Monument pour Gabby Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême