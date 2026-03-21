Exposition Monumental Lafayette ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Exposition Monumental Lafayette ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay samedi 4 juillet 2026.
Exposition Monumental Lafayette !
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
demandeurs d’emploi et 18-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-09-01
Découvrez l’exposition Monumental Lafayette ! au Musée Crozatier. Héros des deux mondes , citoyen d’honneur des États-Unis, Général Lafayette… marquis Gilbert du Motier de La Fayette… tant de qualificatifs pour un seul homme !
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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Discover the Monumental Lafayette! exhibition at the Musée Crozatier. Hero of both worlds , honorary citizen of the United States, General Lafayette… Marquis Gilbert du Motier de La Fayette… so many words for one man!
L’événement Exposition Monumental Lafayette ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay