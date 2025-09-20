Exposition « Monumental ! » Square Brieussel Mantes-la-Jolie

Exposition « Monumental ! » Square Brieussel Mantes-la-Jolie samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Monumental ! » 20 et 21 septembre Square Brieussel Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition « Monumental ! Du trait à l’idée » : La ville de Mantes compte un patrimoine architectural remarquable, qui s’est enrichi et transformé au fil des siècles. Les fonds conservés aux Archives municipales témoignent de cette diversité, et renferment de nombreux dessins d’architectes, qui constituent la mémoire de ce patrimoine. Ces dessins sont parfois de véritables œuvres d’art, et constituent des sources d’informations exceptionnelles sur l’histoire des monuments, et nous entraînent au cœur du processus de création architecturale. C’est à un voyage à la frontière de l’histoire et de l’architecture que nous invite cette exposition, à travers une sélection exposée le long des grilles du square Brieussel.

Square Brieussel Square Brieussel 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Exposition « Monumental ! Du trait à l’idée »

Archives municipales de Mantes-la-Jolie