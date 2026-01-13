Exposition Morane Josette, peintre Espace ACANTHE La Ferté-Loupière

Exposition Morane Josette, peintre

Espace ACANTHE 6 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Josette Morane nous présente des natures mortes , comme on dit, mais tellement dynamiques et, finalement, vivantes. Dans ses œuvres teintées de cubisme, les couleurs se répondent, les lignes s’entrecroisent sans jamais se heurter, les plans s’équilibrent et l’on se sent bien dans ses tableaux.

Quand à ses récentes peintures abstraites, elles relèvent plutôt de la mosaïque.

Très colorées, ses œuvres sont pour elle une explosion de joie en même temps qu’une ascèse où les œuvres deviennent objets de contemplation. .

Espace ACANTHE 6 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Morane Josette, peintre

L’événement Exposition Morane Josette, peintre La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-01-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !