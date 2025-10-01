EXPOSITION MOSAÏK’ART Parc des Quinconces Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MOSAÏK’ART

Parc des Quinconces MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

L’association Luchon Mosaïk Art présente ses réalisations en mosaïque et en fusing.

L’association Luchon Mosaïk’ Art existe depuis 2011, elle regroupe une quinzaine d’adhérentes qui pratiquent la mosaïque et le fusing (verre fondu). Nous organisons des stages pour permettre aux curistes, touristes mais aussi habitants de notre cité et alentours de s’initier à cette discipline artistique. Nous participons à des expositions, marchés et toute manifestation permettant de faire vivre le tissu associatif de Luchon. .

English :

The Luchon Mosaïk Art association presents its mosaic and fusing creations.

German :

Der Verein Luchon Mosaïk Art stellt seine Mosaik- und Fusingarbeiten vor.

Italiano :

L’associazione Luchon Mosaïk Art presenta le sue creazioni di mosaico e fusione.

Espanol :

La asociación Luchon Mosaïk Art presenta sus creaciones en mosaico y fusing.

