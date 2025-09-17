Exposition Mosaïques de vies Hasparren

Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Présentée en mars à Bayonne dans le cadre de la Semaine de la diversité, Mosaïque de vies poursuit désormais son chemin à la médiathèque d’Hasparren.

Née au sein de l’atelier d’écriture de l’Hôpital de Jour Orok Bat, l’exposition Mosaïque de vies mêle textes et photographies réalisés par six participants. Guidés par le photographe Thomas Canel et l’animateur Youri Barnéoud-Rousset, ils ont exploré le portrait en images et en mots, à partir de scènes de leur quotidien, de leurs envies et de leur imaginaire. .

Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

