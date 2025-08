Exposition Mosaïques d’expressions Castillonnès

Exposition Mosaïques d’expressions Castillonnès samedi 9 août 2025.

Exposition Mosaïques d’expressions

Salle de Carbonnier Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-09

Du dialogue entre la matière et la couleur naît une exposition vibrante où s’entrelacent quatre univers artistiques

2 sculpteurs > Marc Mesana (métal) et Sophie Saint Martin (bois)

2 peintres auteures > Isabelle Cartier Michaud et Guylaine Bisson.

Du dialogue entre la matière et la couleur naît une exposition vibrante où s’entrelacent quatre univers artistiques

2 sculpteurs > Marc Mesana (métal) et Sophie Saint Martin (bois)

2 peintres auteures > Isabelle Cartier Michaud et Guylaine Bisson.

Vernissage de l’expsition le 9 août à 18h. .

Salle de Carbonnier Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Guylainepeinture47@gmail.com

English : Exposition Mosaïques d’expressions

The dialogue between matter and color gives rise to a vibrant exhibition in which four artistic worlds intertwine:

2 sculptors > Marc Mesana (metal) and Sophie Saint Martin (wood)

2 painter-authors > Isabelle Cartier Michaud and Guylaine Bisson.

German :

Aus dem Dialog zwischen Material und Farbe entsteht eine vibrierende Ausstellung, in der vier künstlerische Welten miteinander verwoben sind:

2 Bildhauer > Marc Mesana (Metall) und Sophie Saint Martin (Holz)

2 Malerinnen und Autorinnen > Isabelle Cartier Michaud und Guylaine Bisson.

Italiano :

Il dialogo tra materia e colore ha dato vita a una mostra vibrante in cui si intrecciano quattro mondi artistici:

2 scultori > Marc Mesana (metallo) e Sophie Saint Martin (legno)

2 pittori e autori > Isabelle Cartier Michaud e Guylaine Bisson.

Espanol : Exposition Mosaïques d’expressions

El diálogo entre materia y color ha dado lugar a una vibrante exposición en la que se entrecruzan cuatro mundos artísticos:

2 escultores > Marc Mesana (metal) y Sophie Saint Martin (madera)

2 pintores y autores > Isabelle Cartier Michaud y Guylaine Bisson.

L’événement Exposition Mosaïques d’expressions Castillonnès a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Coeur de Bastides