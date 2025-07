Exposition « Moselle, terre d’histoire, terre d’avenir » Mairie Montigny-lès-Metz

Exposition « Moselle, terre d’histoire, terre d’avenir » Samedi 20 septembre, 10h00 Mairie Moselle

L’exposition « Moselle, terre d’histoire, terre d’avenir » retrace les transformations des paysages, villes, villages, sites emblématiques et bâtiments mosellans, de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Les lieux et bâtiments recensés sont répartis à travers tout le territoire mosellan et regroupés par secteurs géographiques, ainsi que par thématiques.

Elle est présentée dans le hall de l’hôtel de ville de Montigny-lès-Metz, du 19 septembre au 2 octobre, et visible pendant les horaires d’ouverture de la mairie.

Mairie 160 rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est Montigny-lès-Metz, qui signifie « devant Metz », est une ancienne bourgade maraîchère. Il semblerait que ses origines, tout comme celles des villages avoisinants, puisent leurs racines à l’époque de la conquête romaine.

Au Moyen Âge, des fermes fortifiées (Horgne, Grange-le-Mercier, Blory) se trouvent sur le territoire de l’ancienne commune de Saint-Privat.

Au XVIIe siècle, un couvent de sœurs bénédictines et l’église Saint-Antoine-de-Padoue se situent aux abords du centre-ville actuel. Les vestiges du XVIIIe siècle sont le château de Courcelles et la maison Frescatelly au sein du Jardin botanique.

L’essor et le développement de la commune se situent aux alentours de 1850, avec l’arrivée du chemin de fer et la construction des ateliers. Le rôle militaire évolue avec la construction de casernes pendant l’annexion, de 1871 à 1918.

Après la Seconde Guerre mondiale, la ville connaît un véritable essor avec la densification de son espace construit.

© Agence Inspire Metz