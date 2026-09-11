Exposition : mosquées du monde architecture et ornement, Mosquée Mirail Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Exposition : mosquées du monde architecture et ornement 19 et 20 septembre Mosquée Mirail Toulouse Haute-Garonne

Gratuit. 30 personnes par créneau. Une visite par heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, auxquelles elle participe officiellement pour la première fois, la mosquée du Mirail de Toulouse présente une exposition inédite en deux volets.

Le premier, « Mosquées du monde », conduit le visiteur à travers quatorze siècles et quatre continents, des premières mosquées d’Arabie aux projets contemporains les plus inattendus. Partout où l’islam s’est établi, les bâtisseurs ont façonné la mosquée avec les matériaux et les formes de leur région : un minaret en pagode en Chine, une mosquée de terre réenduite chaque année au Mali, une mosquée enfouie dans une carrière à Istanbul.

En écho au thème national, le parcours s’ouvre sur des photographies historiques : la première image de La Mecque, prise en 1880 par l’officier égyptien Muhammad Sadiq Bey, des vues de la collection Matson de la Library of Congress, et des tirages des albums offerts par le sultan Abdul-Hamid II en 1893.

Le second volet, « L’ornement des mosquées », met à l’honneur la géométrie, l’arabesque, la calligraphie et les matériaux.

Visite guidée d’environ une heure et quart, comprenant l’exposition puis la découverte de la mosquée. Choisissez votre créneau au moment de l’inscription.

Réservation obligatoire, places limitées : https://jep-mmt.eventbrite.fr

La visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 7 ans.

Mosquée Mirail Toulouse 1 Place Edouard Bouillères, 31100 Toulouse Toulouse 31053 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie +33 7 49 20 48 25 https://www.mosquee-mirail-toulouse.fr/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Quatorze siu00e8cles d’architecture des mosquu00e9es, de la Chine au Su00e9nu00e9gal. Une exposition inu00e9dite, suivie de la visite de la mosquu00e9e », « type »: « rich », « title »: « La Mosquu00e9e du Mirail participe aux « Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine » », « thumbnail_url »: « https://www.eventbrite.fr/e/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.evbuc.com%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.evbuc.com%252Fimages%252F1192891940%252F1816114418923%252F1%252Foriginal.20260907-153524%3Fcrop%3Dfocalpoint%26fit%3Dcrop%26w%3D940%26auto%3Dformat%252Ccompress%26q%3D75%26sharp%3D10%26fp-x%3D0.5%26fp-y%3D0.5%26s%3D0bb22243313b7fee5ce72c11e9ea81ea&w=940&q=75 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-mosquee-du-mirail-participe-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-1999783878413?aff=oddtdtcreator », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 529, « thumbnail_width »: 940, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Aujourd’hui, la mosquée est un repère architectural du quartier du Mirail et un véritable lieu de vie. Au-delà de la prière, elle accueille des activités culturelles, éducatives et solidaires, animées par près de cent cinquante bénévoles, et s’organise autour de six engagements : accueillir, maintenir, transmettre, aider, développer et communiquer. La mosquée du Mirail est située 1 Place Édouard Bouillères à Toulouse.

Nous vous encourageons à privilégier les transports en commun ou le covoiturage afin de faciliter le stationnement et de limiter la circulation autour du site.

Accès par le métro ligne A – Terminus Basso Cambo

À l’occasion des Journées du Patrimoine, auxquelles elle participe officiellement pour la première fois, la Mosquée du Mirail de Toulouse présente une exposition en deux volets complémentaires.

©Mosquée Mirail Toulouse