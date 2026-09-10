Exposition Mossi – un vase, des savoir-faire, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder

Informations pratiques

Exposition Mossi – un vase, des savoir-faire 19 et 20 septembre Espace Marc Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Suite à un cambriolage dont il a été victime le 5 juillet dernier, le musée Lalique est actuellement fermé. Il proposera néanmoins des Journées du patrimoine hors les murs à l’Espace Marc Lalique de Wingen-sur-Moder ! Il sera possible de pouvoir vivre un peu de l’expérience en verre et en cristal notamment grâce à des photographies grand format et à différentes animations gratuites.

L’exposition « Mossi – un vase, des savoir-faire » permettra, au travers de 20 photographies grand format de Karine Faby, de parler des savoir-faire de la cristallerie qui se trouve depuis plus d’un siècle dans le village. Des jeux permettront aux petits et aux grands de s’amuser avec l’univers Lalique et de s’attarder sur des détails qui échapperaient au premier coup d’œil.

Espace Marc Lalique 44 rue principale 67290 Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est Parking sur place

Suite à un cambriolage dont il a été victime le 5 juillet dernier, le musée Lalique est actuellement fermé. Il proposera néanmoins des Journées du patrimoine hors les murs à l’Espace Marc Lalique de …

© Karine Faby