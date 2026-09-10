Exposition Mossi – un vase, des savoir-faire, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder
samedi 19 septembre 2026 · Espace Marc Lalique · Wingen-sur-Moder
Informations pratiques
Exposition Mossi – un vase, des savoir-faire 19 et 20 septembre Espace Marc Lalique Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Suite à un cambriolage dont il a été victime le 5 juillet dernier, le musée Lalique est actuellement fermé. Il proposera néanmoins des Journées du patrimoine hors les murs à l’Espace Marc Lalique de Wingen-sur-Moder ! Il sera possible de pouvoir vivre un peu de l’expérience en verre et en cristal notamment grâce à des photographies grand format et à différentes animations gratuites.
L’exposition « Mossi – un vase, des savoir-faire » permettra, au travers de 20 photographies grand format de Karine Faby, de parler des savoir-faire de la cristallerie qui se trouve depuis plus d’un siècle dans le village. Des jeux permettront aux petits et aux grands de s’amuser avec l’univers Lalique et de s’attarder sur des détails qui échapperaient au premier coup d’œil.
Espace Marc Lalique 44 rue principale 67290 Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est Parking sur place
Suite à un cambriolage dont il a été victime le 5 juillet dernier, le musée Lalique est actuellement fermé. Il proposera néanmoins des Journées du patrimoine hors les murs à l’Espace Marc Lalique de …
© Karine Faby
À voir aussi à Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin)
- Visite libre des collections permanentes du musée Lalique, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition « Cristallisation », Musée Lalique, Wingen-sur-Moder 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Musée Lalique hors les murs Wingen-sur-Moder 19 septembre 2026
- La tête dans les Etoiles, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder 19 septembre 2026
- Rallye, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder 19 septembre 2026