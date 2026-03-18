Exposition Mossi un vase, des savoir-faire Wingen-sur-Moder

Exposition Mossi un vase, des savoir-faire

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 09:30:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Le Musée Lalique met à l’honneur les savoir-faire de la cristallerie à travers une exposition dédiée au vase Mossi, créé par René Lalique en 1933. De la création au verre chaud jusqu’à la signature finale, chaque étape révèle une maîtrise et une précision exceptionnelles.

Il est important pour le musée Lalique de faire la part belle aux savoir-faire qui sont perpétués à la cristallerie qui se situe dans le même village. La manufacture ne se visitant pas, la fin du parcours de visite des collections permanentes est consacrée aux hommes et aux femmes qui participent, avec leurs gestes et leurs connaissances spécifiques liés à leur métier, à la création de pièces d’exception.

Pour aller plus loin encore, le musée propose chaque année une exposition photographique. Cette année, le choix a été fait de se concentrer sur les différentes étapes de fabrication d’un objet emblématique, le vase Mossi, dont le modèle a été créé par René Lalique en 1933. Nous n’avions jamais suivi une seule et même pièce dans son parcours au sein de la cristallerie, indique Véronique Brumm Schaich. C’est désormais chose faite au travers de 20 photographies réalisées par Karine Faby, qui est une des Meilleurs Ouvriers de France en photographie industrielle. Depuis le travail sur le moule pour que le motif soit aussi précis que possible jusqu’à la signature finale, en passant par la naissance de la pièce au verre chaud et les différentes étapes de choix, de travail à froid, chaque personne qui intervient est détentrice d’un savoir-faire particulier.

Plus sur Karine Faby

Photographe fascinée par la magie de lumière, admirative des gestes, des savoir-faire et de leur transmission, Karine Faby aspire à restituer des ambiances, valoriser des métiers qu’il s’agisse de l’artisanat, de l’industrie ou de la gastronomie. Sa priorité, donner des visages au travail en train de se faire. .

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14

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English :

The Musée Lalique showcases the skills of the crystal-maker with an exhibition dedicated to the Mossi vase, created by René Lalique in 1933. From creation in hot glass to the final signature, each stage reveals exceptional mastery and precision.

L’événement Exposition Mossi un vase, des savoir-faire Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre