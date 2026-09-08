Exposition Moutardier Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Exposition Moutardier

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 13:30:00

fin : 2026-11-12 17:30:00

Date(s) :

2026-11-03

On peut s’étonner, à la lecture de la correspondance de Paul Constant Moutardier et à celle des personnes qui lui écrivent, de la somme de bonnes nouvelles qu’elles contiennent : aucun problème grave, aucune allusion aux combats.

On peut supposer que Paul, comme la plupart de ses camarades sûrement, ne voulait pas alarmer sa famille en se plaignant de ses conditions de vie.

Il suffit d’ailleurs, pour s’en convaincre, de constater le paradoxe qui sépare ses notes personnelles de ses correspondances.

Exposition en lien avec avec le Musée de l’école à Montceau-les-Mines. .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20

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English : Exposition Moutardier

L’événement Exposition Moutardier Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)