Exposition Moutardier Rue Victor Hugo Saint-Vallier
mardi 3 novembre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Exposition Moutardier
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 13:30:00
fin : 2026-11-12 17:30:00
Date(s) :
2026-11-03
On peut s’étonner, à la lecture de la correspondance de Paul Constant Moutardier et à celle des personnes qui lui écrivent, de la somme de bonnes nouvelles qu’elles contiennent : aucun problème grave, aucune allusion aux combats.
On peut supposer que Paul, comme la plupart de ses camarades sûrement, ne voulait pas alarmer sa famille en se plaignant de ses conditions de vie.
Il suffit d’ailleurs, pour s’en convaincre, de constater le paradoxe qui sépare ses notes personnelles de ses correspondances.
Exposition en lien avec avec le Musée de l’école à Montceau-les-Mines. .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20
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English : Exposition Moutardier
L’événement Exposition Moutardier Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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