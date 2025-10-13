Exposition Mouvement et Atmosphères Quiberville

Exposition Mouvement et Atmosphères

Espace du Large Quiberville Seine-Maritime

Une nouvelle expo vous attend à l’Espace du Large de Quiberville, avec les œuvres de Veronica et Ciro Canzanella !

Des peintures , sculptures , céramiques et bronzes, faites par les deux artistes professionnels italiens Ciro Canzanella célèbre artiste de paysage , capable de s’immerger complètement dans le paysage et de le réinterpréter en faisant vibrer toutes les lumières, aux détails plus sensibles , donnent vie à des tableaux hors du commun, et Veronica Canzanella sa fille engagée depuis très longtemps sur le thème du mouvement , une recherche intérieure de l’humanité ,où les corps de ces femmes sont réunis comme une sorte de rituel, avec le rythme que n’est jamais le même, comme dans une danse à la recherche d’équilibre .

C’est l’occasion de voir les deux artistes professionnels exposer « ensemble » en Normandie. à l’espace du large à Quiberville. Entrée libre.

Présence de l’artiste tous les soirs dès 18h et le week-end matin et soir. .

Espace du Large Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 19 27 28 vcanzanella77@gmail.com

