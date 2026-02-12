EXPOSITION “MUJŌ LA CONSCIENCE DE L’IMPERMANENCE“ Lauret

EXPOSITION “MUJŌ LA CONSCIENCE DE L’IMPERMANENCE“

475 Chemin de la plaine Lauret Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-02-13

Inspirée par la nature, Andrea Uecker, graphiste et artiste peintre Saint-Giloise, interroge dans son travail artistique les éternelles questions du temps qui passe. En intégrant des éléments végétaux dans ses œuvres, et en travaillant avec et dans la nature, elle se connecte aux éléments et à ses racines. Les empreintes que l’on voit dans ses toiles ont un lien avec des moments vécus les feuilles de fougère lui rappellent ses origines d’Allemagne du Nord, les frottages d’écorce d’arbre ont été faits en symbiose avec la nature. .

475 Chemin de la plaine Lauret 34270 Hérault Occitanie

English :

