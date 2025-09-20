Exposition Mulhouse en maquettes Mulhouse

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Des maquettes de lieux emblématiques de Mulhouse sont présentées au 3e étage du Musée Historique. Des fortifications médiévales à la Tour de l’Europe, venez admirer des vues en réduction des bâtiments qui illustrent l’histoire architecturale de la ville. Cette exposition-dossier est à la fois un dernier clin d’oeil à l’année Mulhouse, 800 ans d’histoires et un passage de relais des Journées européennes du patrimoine aux Journées de l’architecture. 0 .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

