Exposition Mulhouse en maquettes Mulhouse

Exposition Mulhouse en maquettes

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 12:30:00

fin : 2026-02-12 13:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Des maquettes de lieux emblématiques de Mulhouse sont présentées au 3e étage du Musée Historique. Des fortifications médiévales à la Tour de l’Europe, venez admirer des vues en réduction des bâtiments qui illustrent l’histoire architecturale de la ville.

Caroline Delaine, responsable de la Maison du Patrimoine, vous présente des maquettes de lieux emblématiques de Mulhouse au 3e étage du Musée Historique. Des fortifications médiévales à la Tour de l’Europe, venez admirer des vues en réduction des bâtiments qui illustrent l’histoire architecturale de la ville. Cette exposition-dossier est à la fois un dernier clin d’oeil à l’année Mulhouse, 800 ans d’histoires et un passage de relais des Journées européennes du patrimoine aux Journées de l’architecture.

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

English :

On the 3rd floor of the Musée Historique, models of Mulhouse?s most emblematic landmarks are on display. From medieval fortifications to the Tour de l?Europe, come and admire reduced-scale views of buildings that illustrate the city?s architectural history.

