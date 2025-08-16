Exposition Mulhouse vue d’en haut Mulhouse

Exposition Mulhouse vue d’en haut Mulhouse samedi 16 août 2025.

Exposition Mulhouse vue d’en haut

19 Grand’rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-16 13:30:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-09-01

Dans le cadre de Mulhouse, 800 ans d’histoires , les Archives et la Bibliothèque municipale proposent une exposition originale dédiée aux représentations de la ville à travers les siècles. Vous y découvrirez les plus belles vues cavalières et panoramiques réalisées depuis le XVIe siècle jusqu’à aujourd’hui, témoignant de l’évolution du regard porté sur Mulhouse au fil du temps.

19 Grand’rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 17 contact-bibliotheques@mulhouse-alsace.fr

English :

As part of « Mulhouse, 800 ans d?histoires » (Mulhouse, 800 years of history), the Archives and the Bibliothèque municipale are offering an original exhibition dedicated to representations of the city through the centuries. Here, you’ll discover the finest cavalier and panoramic views taken from the 16th century to the present day, showing how the view of Mulhouse has evolved over time.

German :

Im Rahmen von « Mulhouse, 800 ans d’histoires » präsentieren das Archiv und die Stadtbibliothek eine originelle Ausstellung, die den Darstellungen der Stadt im Laufe der Jahrhunderte gewidmet ist. Jahrhundert bis heute, die die Entwicklung des Blicks auf Mülhausen im Laufe der Zeit dokumentieren.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Mulhouse, 800 ans d’histoires » (Mulhouse, 800 anni di storia), gli Archivi e la Biblioteca comunale organizzano un’originale mostra dedicata alle rappresentazioni della città nel corso dei secoli. Scoprirete le più belle vedute cavalleresche e panoramiche scattate dal XVI secolo ai giorni nostri, che mostrano come la visione di Mulhouse si sia evoluta nel tempo.

Espanol :

En el marco del programa « Mulhouse, 800 ans d’histoires » (Mulhouse, 800 años de historia), los Archivos y la Biblioteca Municipal presentan una original exposición dedicada a las representaciones de la ciudad a lo largo de los siglos. Descubrirá las más bellas vistas caballerescas y panorámicas tomadas desde el siglo XVI hasta nuestros días, que muestran cómo ha evolucionado la visión de Mulhouse a lo largo del tiempo.

