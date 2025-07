Exposition multi-artistes Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil

Exposition multi-artistes

Rue Pierre Loti Le Sémaphore Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-07-28 10:30:00

fin : 2025-08-03 12:30:00

2025-07-28

Exposition regroupant peintures, sculptures, gravures, collages, mobiles en métal et créations à base de verre de mer et coquillages. Avec Cheni, Anne Jacquin, Annaick Schmitt, Laure Godefroy et Rose Frances. .

Rue Pierre Loti Le Sémaphore Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 16 98 60 57

