Exposition « Multitudes » dans les combles de l’église de Thury Église Saint-Julien de Thury Thury

Exposition « Multitudes » dans les combles de l’église de Thury 20 et 21 septembre Église Saint-Julien de Thury Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition de bois brûlé doré à l’or fin de Pierre Marty, suivant le thème de l’arbre de Jessé et de la multitude qui s’en suivit, en souvenir de l’incendie de Notre-Dame de Paris.

Église Saint-Julien de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 http://thury89.fr Découvrez cette église des XVe et XVIe siècles classée au titre des Monuments historiques et son trésor. Vous pourrez également monter à la tour panoramique et découvrir l’exposition temporaire présentée dans les combles.

