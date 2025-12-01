[Exposition] Mundus canum L’Amuse-temps Dieppe

[Exposition] Mundus canum

L’Amuse-temps / 6 Rue de l’Oranger Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-19

L’Amuse-Temps vous propose une exposition dédiée aux chiens dieppois.

Vous pourrez y découvrir de belles esquisses, dessins et aquarelles, réalisés à partir de modèles locaux. Peut-être que votre chien y figure !

L’artiste propose aussi, sur demande, de réaliser le portrait de votre chien en acrylique ou en huile.

Les tarifs pour le dessin seront affichés directement sur place. (Tarif selon format et technique). .

L’Amuse-temps / 6 Rue de l’Oranger Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 23 50 44

English : [Exposition] Mundus canum

L’événement [Exposition] Mundus canum Dieppe a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie