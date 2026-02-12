Exposition murmurale Ad-elle-phité CCAS Saint-Dié-des-Vosges

Exposition murmurale Ad-elle-phité

CCAS 26 Rue d’Amérique Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-03 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-03

Dans le cadre du Mois de l’Egalité, Amnesty International vous propose une exposition, rendant hommage à ces personnes en mouvement qui défendent les femmes et luttent pour l’égalité de genre partout dans le monde. Elle vise à montrer leur combat pour une société plus juste.

Accès libre.Tout public

CCAS 26 Rue d’Amérique Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 49 08 10 18 saintdie@amnestyfrance.fr

English :

As part of Equality Month, Amnesty International is presenting an exhibition paying tribute to those people on the move who defend women and fight for gender equality around the world. It aims to showcase their struggle for a fairer society.

Free admission.

