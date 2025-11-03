Exposition Murmure numérique par Noé Sanz TARBES Tarbes

Exposition Murmure numérique par Noé Sanz

Des chiffres et des lettres, ponctués de légers tintements colorés grésillent dans l’espace latent, on ne les entend pas mais sont omniprésents.

Depuis l’os percé du Paléolithique jusqu’aux séries de zéros et d’uns qui gouvernent aujourd’hui nos écrans, les signes numériques ont toujours été des instruments de présence. Ainsi aujourd’hui, poser une marque, ce serait comme faire exister une chose dans l’esprit collectif, la rendre réel à nos yeux.

Murmure numérique retrace donc cette histoire fracturée, où l’homme a grandi par jetons de comptage, incisions, empreintes d’argile, pictogrammes. Autant d’éléments qui ont participé à sa propre éducation.

De ce fait, les images contemporaine, composées de strates invisibles les rendant numériques , perdent progressivement de leur sens au profit de leurs sœurs, imitatrices d’une post-vérité.

Le travail sur le rythme des chiffres, des impressions proches du palimpseste, des surimpressions provoque une paréidolie — la propension du cerveau à voir des formes connues — moyen significatif de protéger les images de la vision machine.

Ainsi, là où les sociétés anciennes utilisaient doigts, petits objets et signes pour gérer des échanges concrets, les systèmes contemporains utilisent désormais données, hashes et traces invisibles. Des murmures, légers présumément inaudibles.

En confrontant documents iconographiques (photographies macro d’incisions codée, images tramées), l’exposition interroge deux questions parallèles que comptons-nous encore, et que laissons-nous compter à notre place ? Les œuvres n’offrent pas de réponse univoque elles proposent des expériences — parfois troublantes, profondes— où les erreurs de lecture (illusions, hallucinations algorithmiques) deviennent révélatrices. Ces fautes disent autant de la culture qui regarde que de la machine qui calcule.

Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

English :

Numbers and letters, punctuated by the faint tinkling of color, sizzle in the latent space, unheard but omnipresent.

From the pierced bones of the Palaeolithic to the series of zeros and ones that govern our screens today, digital signs have always been instruments of presence. So today, placing a mark would be like making something exist in the collective mind, making it real in our eyes.

Murmure numérique retraces this fractured history, in which man grew up with counting tokens, incisions, clay imprints and pictograms. So many elements that have contributed to his own education.

As a result, contemporary images, composed of invisible strata that make them digital , gradually lose their meaning in favor of their siblings, imitators of a post-truth.

Working with the rhythm of figures, palimpsest-like impressions and overprints, the result is pareidolia the brain’s propensity to see known forms a significant means of protecting images from machine vision.

So, where ancient societies used fingers, small objects and signs to manage concrete exchanges, contemporary systems now use data, hashes and invisible traces. Whispers, light and presumably inaudible.

By confronting iconographic documents (macro photographs of coded incisions, raster images), the exhibition raises two parallel questions: what are we still counting, and what are we letting count in our place? The works offer no unambiguous answer: they propose experiences sometimes disturbing, sometimes profound in which misreadings (illusions, algorithmic hallucinations) become revealing. These mistakes say as much about the culture that looks as they do about the machine that calculates.

Exhibition open Monday to Friday, 9am to 12pm and 2.30pm to 6pm

German :

Zahlen und Buchstaben, die von einem leichten Farbklirren unterbrochen werden, knistern in einem latenten Raum, man hört sie nicht, aber sie sind allgegenwärtig.

Von den durchbohrten Knochen der Altsteinzeit bis zu den Reihen von Nullen und Einsen, die heute unsere Bildschirme beherrschen, waren digitale Zeichen immer Instrumente der Präsenz. Ein Zeichen zu setzen, wäre also so, als würde man etwas im kollektiven Geist existieren lassen, es in unseren Augen real machen.

Digitales Flüstern zeichnet diese gebrochene Geschichte nach, in der die Menschen mit Zählmarken, Einschnitten, Lehmabdrücken und Piktogrammen aufgewachsen sind. All diese Elemente haben zu seiner eigenen Erziehung beigetragen.

Infolgedessen verlieren die zeitgenössischen Bilder, die aus unsichtbaren Schichten bestehen, die sie digital machen, allmählich ihre Bedeutung und werden durch ihre Schwestern ersetzt, die eine Post-Wahrheit nachahmen.

Die Arbeit mit dem Rhythmus von Zahlen, palimpsestähnlichen Drucken und Überdrucken führt zu einer Pareidolie der Neigung des Gehirns, bekannte Formen zu sehen ein bedeutsames Mittel, um Bilder vor dem maschinellen Sehen zu schützen.

Wo also alte Gesellschaften Finger, kleine Gegenstände und Zeichen benutzten, um den konkreten Austausch zu verwalten, verwenden zeitgenössische Systeme nun Daten, Hashes und unsichtbare Spuren. Flüsternde, leichte, mutmaßlich unhörbare.

Durch die Gegenüberstellung ikonografischer Dokumente (Makrofotografien von verschlüsselten Einschnitten, Rasterbilder) stellt die Ausstellung zwei parallele Fragen: Was zählen wir noch, und was lassen wir an unserer Stelle zählen? Die Werke geben keine eindeutige Antwort: Sie bieten Erfahrungen an, die manchmal beunruhigend und tiefgründig sind und bei denen Lesefehler (Illusionen, algorithmische Halluzinationen) aufschlussreich sind. Diese Fehler sagen ebenso viel über die Kultur aus, die zuschaut, wie über die Maschine, die rechnet.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr geöffnet

Italiano :

Numeri e lettere, punteggiati dal lieve tintinnio del colore, sfrigolano nello spazio latente; non li sentiamo, ma sono onnipresenti.

Dalle ossa trafitte del Paleolitico alle serie di zeri e uno che oggi governano i nostri schermi, i segni digitali sono sempre stati strumenti di presenza. Oggi, quindi, apporre un segno sarebbe come far esistere qualcosa nella mente collettiva, renderlo reale ai nostri occhi.

Murmure numérique ripercorre questa storia fratturata, in cui gli esseri umani sono cresciuti utilizzando gettoni di conteggio, incisioni, impronte di argilla e pittogrammi. Tanti elementi che hanno contribuito alla sua stessa formazione.

Di conseguenza, le immagini contemporanee, composte da strati invisibili che le rendono digitali , stanno gradualmente perdendo il loro significato a favore dei loro fratelli, imitatori di una post-verità.

Il lavoro sul ritmo delle figure, sulle impressioni simili a palinsesti e sulle sovrastampe ha portato alla pareidolia la propensione del cervello a vedere forme conosciute un mezzo significativo per proteggere le immagini dalla visione artificiale.

Così, mentre le società antiche usavano dita, piccoli oggetti e segni per gestire gli scambi concreti, i sistemi contemporanei utilizzano dati, hashtag e tracce invisibili. Sussurri, leggeri e presumibilmente impercettibili.

Mettendo a confronto documenti iconografici (macrofotografie di incisioni codificate, immagini raster), la mostra esplora due domande parallele: cosa stiamo ancora contando e cosa stiamo permettendo che venga contato al nostro posto? Le opere non offrono una risposta univoca: propongono esperienze a volte inquietanti, a volte profonde in cui gli errori di lettura (illusioni, allucinazioni algoritmiche) diventano rivelatori. Questi errori dicono tanto sulla cultura che guarda quanto sulla macchina che calcola.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Espanol :

Números y letras, puntuados por el tenue tintineo del color, chisporrotean en el espacio latente; no podemos oírlos, pero son omnipresentes.

Desde los huesos agujereados del Paleolítico hasta las series de ceros y unos que rigen hoy nuestras pantallas, los signos digitales siempre han sido instrumentos de presencia. Por eso, hoy en día, colocar una marca sería como hacer que algo existiera en la mente colectiva, hacerlo real a nuestros ojos.

Murmure numérique recorre esta historia fracturada, en la que el hombre ha crecido utilizando fichas de conteo, incisiones, huellas de arcilla y pictogramas. Tantos elementos que han contribuido a su propia educación.

Como resultado, las imágenes contemporáneas, compuestas de capas invisibles que las hacen digitales , van perdiendo su significado en favor de sus hermanas, imitadoras de una posverdad.

El trabajo sobre el ritmo de las figuras, las impresiones a modo de palimpsesto y las sobreimpresiones ha dado lugar a la pareidolia -la propensión del cerebro a ver formas conocidas-, un importante medio de proteger las imágenes de la visión de las máquinas.

Así, mientras las sociedades antiguas utilizaban los dedos, pequeños objetos y signos para gestionar intercambios concretos, los sistemas contemporáneos emplean ahora datos, hashes y huellas invisibles. Susurros, ligeros y presumiblemente inaudibles.

Comparando documentos iconográficos (macrofotografías de incisiones codificadas, imágenes rasterizadas), la exposición explora dos cuestiones paralelas: ¿qué seguimos contando y qué permitimos que se cuente en nuestro lugar? Las obras no ofrecen una respuesta inequívoca: ofrecen experiencias -a veces inquietantes, a veces profundas- en las que los errores de lectura (ilusiones, alucinaciones algorítmicas) se vuelven reveladores. Estos errores dicen tanto de la cultura que mira como de la máquina que calcula.

Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00 y de 14.30 a 18.00 horas

