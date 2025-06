Exposition « Murmures » – Résidence La Cascade Cajarc 16 juin 2025 14:00

Lot

Exposition « Murmures » Résidence La Cascade 2 Rue de la Cascade, 46160 Cajarc Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-16 14:00:00

fin : 2025-06-16 16:00:00

Date(s) :

2025-06-16

L’exposition MURMURES du Service Patrimoine Environnement et Aménagements Durables du Conseil Départemental du Lot.

A cette occasion, vous êtes invité à découvrir 10 murs du moyen âge du Lot et partager un moment avec les résidents et la médiatrice culturelle du Conseil Départemental Cindy Pulimeni.

Le lundi 16 juin, de 14h à 16h.

Cette exposition est itinérante et vous pouvez la réserver auprès du Service Patrimoine Environnement et Aménagements Durables du CG. Sur leur site, vous pourrez découvrir toutes les expositions possibles… https://patrimoines.lot.fr/expositions.aspx

Cet évènement restera jusqu’au 16 juillet à l’EHPAD La Cascade à Cajarc. .

Résidence La Cascade 2 Rue de la Cascade, 46160 Cajarc

Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 73 64

English :

The MURMURES exhibition from the Service Patrimoine Environnement et Aménagements Durables of the Conseil Départemental du Lot.

On this occasion, you are invited to discover « 10 medieval walls in the Lot » and share a moment with the residents and the Conseil Départemental’s cultural mediator: Cindy Pulimeni.

German :

Die Ausstellung MURMURES des Service Patrimoine Environnement et Aménagements Durables (Abteilung für Kulturerbe, Umwelt und nachhaltige Entwicklung) des Conseil Départemental du Lot.

Bei dieser Gelegenheit sind Sie eingeladen, « 10 Mauern des Mittelalters im Lot » zu entdecken und einen Moment mit den Bewohnern und der Kulturvermittlerin des Conseil Départemental: Cindy Pulimeni zu teilen.

Italiano :

La mostra MURMURES del Service Patrimoine Environnement et Aménagements Durables del Conseil Départemental du Lot.

In questa occasione, siete invitati a scoprire le « 10 mura medievali del Lot » e a condividere un momento con i residenti e la mediatrice culturale del Conseil Départemental: Cindy Pulimeni.

Espanol :

La exposición MURMURES del Servicio Patrimonio Medioambiental y Equipamientos Duraderos del Consejo Departamental del Lot.

En esta ocasión, le invitamos a descubrir « 10 murallas medievales del Lot » y a compartir un momento con los residentes y la mediadora cultural del Conseil Départemental: Cindy Pulimeni.

L’événement Exposition « Murmures » Cajarc a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Figeac