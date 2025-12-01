Exposition murmures de la Galaxie Thann

Exposition murmures de la Galaxie

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-01 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2025-12-01

Une exploration poétique du ciel entre art et science grâce à l’astrophotographie de Thierry Schaffner.

Murmures de la Galaxie invite à explorer la Voie lactée à travers l’astrophotographie de Thierry Schaffner. Entre art et science, laissez-vous porter par la beauté et la poésie du ciel. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

A poetic exploration of the sky between art and science, thanks to Thierry Schaffner?s astrophotography.

German :

Eine poetische Erkundung des Himmels zwischen Kunst und Wissenschaft dank der Astrofotografie von Thierry Schaffner.

Italiano :

Un’esplorazione poetica del cielo tra arte e scienza, grazie all’astrofotografia di Thierry Schaffner.

Espanol :

Una exploración poética del cielo entre el arte y la ciencia, gracias a la astrofotografía de Thierry Schaffner.

