Exposition Murmures Poétique de Wendy HIGBEE CARANDO Place De l’église Les Baux-de-Provence
Exposition Murmures Poétique de Wendy HIGBEE CARANDO Place De l’église Les Baux-de-Provence samedi 16 mai 2026.
Exposition Murmures Poétique de Wendy HIGBEE CARANDO
Du 16/05 au 31/05/2026 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-16
Ses œuvres se distinguent par la subtilité de leurs couleurs, la finesse de leurs textures et une atmosphère empreinte de poésie et de contemplation.
Wendy HIGBEE CARANDO, Artiste internationale
Elle développe une œuvre singulière, à la croisée des cultures orientales et occidentales, formée à l’utilisation de pigments minéraux naturels et aux supports traditionnels. Les matériaux sont puisés dans le règne minéral, végétal et animal. Le bleu est ainsi tiré du lapis lazuli et le blanc de coquillages. .
Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
His works are characterized by subtle colors, fine textures and an atmosphere imbued with poetry and contemplation.
L’événement Exposition Murmures Poétique de Wendy HIGBEE CARANDO Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Baux de Provence