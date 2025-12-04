Exposition Murmures Les Espelines Vassieux-en-Vercors
Exposition Murmures Les Espelines Vassieux-en-Vercors jeudi 4 décembre 2025.
Exposition Murmures
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme
Début : 2025-12-04 14:00:00
fin : 2025-01-04 19:30:00
2025-12-04
Exposition d’aquarelles, par Nâni
Entrée libre
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com
English :
Watercolor exhibition, by Nâni
Free admission
German :
Ausstellung von Aquarellen, von Nâni
Freier Eintritt
Italiano :
Mostra di acquerelli di Nâni
Ingresso libero
Espanol :
Exposición de acuarelas, de Nâni
Entrada gratuita
L’événement Exposition Murmures Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme