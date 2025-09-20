Exposition « Murmurs de l’Atlantique » Musée Ernest Cognacq Saint-Martin-de-Ré

Exposition « Murmurs de l’Atlantique » Musée Ernest Cognacq Saint-Martin-de-Ré samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Murmurs de l’Atlantique » 20 et 21 septembre Musée Ernest Cognacq Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En écho à l’exposition «Ré occupée, Ré libérée» Jérôme Bouyer présente dans la cour d’honneur du musée Ernest Cognacq son travail artistique de l’hiver dernier intitulé : «Empreintes de Bunkers» qui traite de l’effacement de la mémoire du Mur de l’Atlantique dans le paysage.

Un ensemble de dessins, photos, peintures et textes préparatoires accompagnent l’installation de plusieurs de ses « empreintes » réalisées sur les blockhaus de la côte sud de l’île de Ré.

Un film sur ce travail réalisé par l’artiste sera projeté samedi & dimanche.

Musée Ernest Cognacq 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546092122 https://www.musee-ernest-cognacq.fr Hôtel particulier de la fin du XVe siècle.

En écho à l’exposition «Ré occupée, Ré libérée» Jérôme Bouyer présente dans la cour d’honneur du musée Ernest Cognacq son travail artistique de l’hiver dernier intitulé : «Empreintes de Bunkers» qui …

© Musée Ernest Cognacq (artiste: Jérôme Bouyer)