Exposition : « Murs Amis, frontons de pelote du Pays basque », Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak · Ciboure
Informations pratiques
Exposition : « Murs Amis, frontons de pelote du Pays basque » 19 et 20 septembre Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le patrimoine photographique est à l’honneur. À travers l’objectif de Jean-Jacques Ader, le CIAP vous invite à découvrir l’exposition « Murs amis », une plongée sensible dans l’histoire de la pelote basque et de ses frontons.
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak 2 Quai François Turnaco, 64500 Ciboure, France Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0554810740 https://www.ciap-recollets.fr Le puits est un don de Mazarin à la communauté. Seuls trois côtés du cloître subsistent, le quatrième ayant été remplacé par un corps de logis moderne.
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) Les Récollets – Errekoletoak occupe aujourd’hui le site. Il est dédié à la transmission des patrimoines de la baie. Lieu de découverte, d’expérimentation et de partage, il appartient au réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis sa labellisation en 2016 par le ministère de la Culture. Interdit aux chiens, sauf guides d’aveugles
Le patrimoine photographique est à l’honneur. À travers l’objectif de Jean-Jacques Ader, le CIAP vous invite à découvrir l’exposition « Murs amis », une plongée sensible dans l’histoire de la pelote…
© Jean-Jacques Ader
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