Exposition Mus’Art

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-01

L’exposition d’art contemporain Mus’Art revient pour sa 18ème édition et vous dévoile, sur 3 périodes successives, les œuvres de 3 binômes d’artistes !

L’exposition d’art contemporain Mus’Art revient pour sa 18ème édition et vous dévoile, sur 3 périodes successives, les œuvres de 3 binômes d’artistes !

Retrouvez d’abord les œuvres d’Aline Hauck, plasticienne et de Dorothée Falk, céramiste du 26 avril au 15 mai. Puis vous pourrez admirer les photographies de Monique Stenger, associées aux sculptures d’Antoine Halbwachs du 17 mai au 5 juin. Enfin, découvrez du 7 au 28 juin les œuvres d’Anne Lombardi, sculptrice diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, couplées aux gravures de Philippe Turpin. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

Mus?Art, the contemporary art exhibition, returns for its 18th edition, unveiling the works of 3 pairs of artists over 3 successive periods!

L’événement Exposition Mus’Art Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte