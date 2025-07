Exposition Musée de la Lime Musée de la Lime Arnay-le-Duc

Musée de la Lime 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2025-07-05 14:30:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-07-05

Depuis mai 2019, le Musée de la Lime n’a de cesse de transmettre cet héritage et ce savoir-faire, reconnu comme patrimoine industriel d’Arnay-le-Duc qui a fait la renommée de la Fabrique de Limes et de râpes Proutat-Michot-Thomeret.

Panneaux, médailles, exemplaires de limes et de râpes en tous genres, vidéos sont autant de témoignages de cette industrie florissante des 19ème et 20ème siècles. .

Musée de la Lime 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 25 94 51 museedelalime@gmail.com

