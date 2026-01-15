Exposition Music Migrations Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans
Début : 2026-02-04
fin : 2026-03-04
Exposition Paris-Londres Music Migrations 1962-1989
Du début des années 60 à la fin des années 80, de multiples courants musicaux liés aux flux migratoires ont transformé Paris et Londres en capitales multiculturelles.
Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org
Paris-London Music Migrations 1962-1989 exhibition
From the early ’60s to the late ’80s, a multitude of musical currents linked to migratory flows transformed Paris and London into multicultural capitals.
