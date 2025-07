Exposition musicale Châtelaudren-Plouagat

Exposition musicale Châtelaudren-Plouagat samedi 2 août 2025.

Exposition musicale

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-10 20:30:00

Date(s) :

2025-08-02

Organisée par le groupe artistique Keriann&Co et la municipalité, “Rêves de papier” est une exposition de sculptures en papier kraft réalisées par l’artiste plasticienne Sarah Roch qui vous transporte dans un univers féérique scénographié et ponctué d’interventions musicales interprétées par un ensemble de trois musiciens.

L’exposition résonne comme une invitation au voyage entre rêverie et poésie dans un lieu, celui de la Chapelle Notre-Dame-du Tertre de Châtelaudren-Plouagat, classé par les Monuments Historiques depuis 1907 et bien connu pour ses panneaux polychromes peints au Moyen-Âge sur les plafonds du chœur et de la chapelle sud.

Les ponctuations musicales permettront aux visiteurs évoluant parmi les sculptures de se plonger dans un univers évoquant le domaine du rêve, de la féérie et de la danse dans un programme allant du XVIII° au XX° siècle. .

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne

