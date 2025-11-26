Exposition Musique et cinéma MEDIATHEQUE Clérac
Exposition Musique et cinéma
MEDIATHEQUE 3 rue du jeu de quille Clérac Charente-Maritime
Début : 2025-11-26
fin : 2025-12-17
Dans le cadre de Musiques au programme , exposition à la médiathèque de Clérac par les musicophages
MEDIATHEQUE 3 rue du jeu de quille Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 75 56 bibliotheque@ville-clerac.fr
English :
As part of Musiques au programme, an exhibition at the Clérac media library by les musicophages
German :
Im Rahmen von Musiques au programme , Ausstellung in der Mediathek von Clérac von den musicophages
Italiano :
Nell’ambito del festival Musiques au programme, una mostra alla biblioteca multimediale Clérac di Les musicophages
Espanol :
En el marco del festival Musiques au programme, exposición de Les musicophages en la biblioteca multimedia de Clérac
