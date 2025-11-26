Exposition Musique et cinéma MEDIATHEQUE Clérac

Exposition Musique et cinéma

MEDIATHEQUE 3 rue du jeu de quille Clérac Charente-Maritime

Début : 2025-11-26

fin : 2025-12-17

Dans le cadre de Musiques au programme , exposition à la médiathèque de Clérac par les musicophages

.

English :

As part of Musiques au programme, an exhibition at the Clérac media library by les musicophages

German :

Im Rahmen von Musiques au programme , Ausstellung in der Mediathek von Clérac von den musicophages

Italiano :

Nell’ambito del festival Musiques au programme, una mostra alla biblioteca multimediale Clérac di Les musicophages

Espanol :

En el marco del festival Musiques au programme, exposición de Les musicophages en la biblioteca multimedia de Clérac

