EXPOSITION : MY NAME IS ORSON WELLES – MY NAME IS ORSON WELLES – CINEMATHEQUE FRANCAISE Paris

CINÉMATHÈQUE FRANCAISE – PARIS :Visite Libre – EXPOSITION : MY NAME IS ORSON WELLESBillet daté, les lundis, mercredis, jeudi et vendredis de 12h00 à 19h00.Week-ends, vacances scolaires et jours fériés de 11h00 à 20h00. Fermeture les mardis et le 25 décembre – A partir de 06 ans.Une exposition colossale, à la démesure de son sujet, pour retracer la vie et l’œuvre d’un artiste hors norme. Cinéaste et intellectuel, d’une culture particulièrement riche et ouverte sur le monde, Orson Welles était aussi un homme de spectacle et une figure progressiste et populaire. Découvrez toute l’exubérance du démiurge grâce à des centaines de photographies, archives, dessins, installations et extraits, qui racontent le génie du réalisateur de Citizen Kane.INFORMATION IMPORTANTE : * La Cinémathèque française applique toujours les dispositifs du plan Vigipirate : seuls les sacs à mains ou sacs à dos de petite taille (taille standard, apparentés à un sac à main) sont acceptés dans le bâtiment, les bagages et valises ne sont pas autorisés.

CINEMATHEQUE FRANCAISE 51 RUE DE BERCY 75012 Paris 75