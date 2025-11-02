Exposition mycologique Salle polyvalente de Saint Mars Ballon-Saint Mars

Exposition mycologique

Salle polyvalente de Saint Mars Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Exposition de champignons.

Ouvert à tous. Entrée libre .

Salle polyvalente de Saint Mars Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

English :

Mushroom exhibition.

German :

Ausstellung von Pilzen.

Italiano :

Mostra di funghi.

Espanol :

Exposición de setas.

