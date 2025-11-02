Exposition mycologique Salle polyvalente de Saint Mars Ballon-Saint Mars
Salle polyvalente de Saint Mars Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars Sarthe
Exposition de champignons.
Ouvert à tous. Entrée libre .
English :
Mushroom exhibition.
German :
Ausstellung von Pilzen.
Italiano :
Mostra di funghi.
Espanol :
Exposición de setas.
