Exposition Mycologique Tréglamus

Exposition Mycologique Tréglamus dimanche 26 octobre 2025.

Exposition Mycologique

Salle polyvalente Tréglamus Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:30:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Au cœur de l’exposition un vaste panorama mycologique regroupant tous les champignons récoltés et identifiés au cours des deux jours précédents, soit entre 200 et 400 espèces selon la météo. Des mycologues expérimentés seront présents tout au long du parcours pour échanger avec vous, répondre à vos questions et approfondir, à la demande, la connaissance de certaines espèces. .

Salle polyvalente Tréglamus 22540 Côtes-d’Armor Bretagne

