EXPOSITION MYRIAM JACQUET GLORIA CORONA Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MYRIAM JACQUET GLORIA CORONA

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-09-16 15:00:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

2025-09-16

Aquarelle et foulards de soie Sculptures

Diplômée de l’École des Arts Appliqués de Paris, Myriam aime utiliser toutes les techniques suivant le sujet. Baignant dans la nature et la montagne, c’est sa source principale d’inspiration. Elle rencontre ses sujets au détour du chemin lors de ses randonnées. Entre ciel, montagne, rivière et lac, la lumière est là !

Gloria a suivi ses études de sculpture à l’école Llotja de Barcelone. Elle raconte le corps humain, crée des sculptures avec beaucoup de formes et de rondeurs sur lesquelles on a envie de laisser courir ses doigts pour mieux les découvrir. .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

English :

Watercolor and silk scarves Sculptures

German :

Aquarell und Seidentücher Skulpturen

Italiano :

Acquerelli e sciarpe di seta Sculture

Espanol :

Acuarelas y pañuelos de seda Esculturas

