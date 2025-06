Exposition « Myriam Mihindou, llimb, l’essence des pleurs » au musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans 3 juillet 2025 10:00

Exposition « Myriam Mihindou, llimb, l'essence des pleurs » au musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt

2025-07-03

2025-09-28

2025-07-03

En 2025, le musée présente une trentaine d’œuvres de l’artiste franco-gabonaise qui investit le musée avec des créations récentes, fruits d’une commande du musée du quai Branly Jacques Chirac, en lien avec ses propres collections. Sculptures, dessins et installations sont intégrés à un univers sonore immersif et participatif explorant la culture punu du sud du Gabon, et le pouvoir cathartique des larmes dans les rituels sacrés du deuil. Le parcours est axé autour de quatre thématiques le corps collectif, le souffle, retourner à la terre, et l’expérience du lieu. .

