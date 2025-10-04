Exposition Mystérieux mycètes, une biodiversité discrète de formes et de couleurs Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2025-10-04

fin : 2026-01-11

2025-10-04

Exposition: Mystérieux mycètes, une biodiversité discrète de formes et de couleurs.

L’exposition propose une plongée dans le monde fascinant des champignons. Le photographe Vincent Lagardère vous invite à un voyage à ras le sol, révélant un monde gigantesque à la frontière du visible. Formes insolites, textures inattendues et couleurs vibrantes dévoilent un univers parallèle, à peine visible à l’œil nu. Une invitation à ralentir, à observer, et peut-être à ne plus jamais marcher en forêt tout à fait comme avant…

Avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Espace Pierre Mendès France de Poitiers.

Aux horaires d’ouverture du musée. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

