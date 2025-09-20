Exposition : Mythes, merveilles et métamorphoses au Jardin botanique Jardin botanique de l’université de Strasbourg Strasbourg

Exposition : Mythes, merveilles et métamorphoses au Jardin botanique Jardin botanique de l’université de Strasbourg Strasbourg samedi 20 septembre 2025.

Exposition : Mythes, merveilles et métamorphoses au Jardin botanique 20 et 21 septembre Jardin botanique de l’université de Strasbourg Bas-Rhin

En continu à la micro-galerie et sur les grilles du Jardin, allée Anton de Bary.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez tout un programme autour des collections botaniques, mettant en lumière l’importance du bois dans notre environnement et notre imaginaire.

Exposition présentée à la micro-galerie et sur les grilles du Jardin, allée Anton de Bary.

Jardin botanique de l’université de Strasbourg Allée Anton de Bary, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est +33368851865 http://www.jardin-botanique.unistra.fr Programme du jardin élaboré par le professeur Anton de Bary. Serre dodécagonale. Gratuit. Animaux interdits. Toilettes (WC)

Découvrez tout un programme autour des collections botaniques, mettant en lumière l’importance du bois dans notre environnement et notre imaginaire.

© Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg