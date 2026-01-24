Exposition | Naïma Damon Le Rocksane Bergerac

Exposition | Naïma Damon

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-06

Peintre spécialisée dans le portrait, elle développe un univers sensible et puissant, principalement en noir et blanc. Son travail est profondément inspiré par son identité de femme noire et par son parcours de vie à Bergerac.

Originaire de Guadeloupe, elle s’est formée aux Beaux-Arts aux Antilles avant d’obtenir une licence d’arts plastiques en métropole. Après avoir mis sa pratique artistique entre parenthèses à la naissance de ses enfants, elle reprend aujourd’hui sa création avec une nouvelle maturité, tout en exerçant professionnellement dans le domaine de la petite enfance.

Vernissage le vendredi 6 mars à 18h30 dans le hall du Rocksane. .

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 03 70 communication@rockasne.fr

