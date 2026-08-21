Exposition : naissance de la station Seignosse Le Penon, Chapelle Sainte-Thérèse du Penon, Le Penon

Informations pratiques

Exposition : naissance de la station Seignosse Le Penon Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Sainte-Thérèse du Penon Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

La naissance de la station balnéaire de Seignosse-le-Penon, au début des années 1960, est le fruit d’une réflexion menée par des architectes, paysagistes et urbanistes.

Sa création ex nihilo est illustrée dans l’exposition par des documents d’archives qui mettent en lumière les réalisations d’architectes inspirés par l’architecture organique. Celle-ci cherche à intégrer les bâtiments dans leur environnement naturel et privilégie l’utilisation de matériaux vernaculaires.

Parmi les architectes présentés figurent notamment J. R. Hébrard, A. Grésy, J. Percillier, C. et P. Ducoloner ou encore Jean Boulbet.

Chapelle Sainte-Thérèse du Penon 650, avenue de la Grande Plage, 40510 Seignosse Le Penon 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine La chapelle Sainte Thérèse du Penon, inaugurée en 1974, est l’œuvre de l’architecte désormais bien connu, Jean Raphaël Hébrard (1927 – 2006).

L’accueil des visiteurs se fait dans un patio carré qui n’est pas sans rappeler les codes des cloîtres de monastères . Il donne accès à la grande nef carrée qui surprend par ses dimensions. Son sol descend en pente douce vers l’autel, comme un théâtre.

La charpente est toute en bois lamellé-collé, ce qui offre une résistance mécanique supérieure à du bois massif et permet de franchir des grandes portées sans poteau intermédiaire.

A l’extérieur, ce bâtiment se fond au milieu de la végétation existante, selon les caractéristiques de l’architecture organique. La toiture basse et longue semble protectrice et enveloppante et se fait discrète à l’œil.

La naissance de la station balnéaire Seignosse le Penon au début des années 60 est le produit d’une réflexion menée par des architectes, paysagistes, urbanistes. Sa création ex-nihilo est illustrée :…

©SeignossePatrimoine