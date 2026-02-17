AGENDA · Nantes99vues
Exposition « Naître à Nantes » Place Royale Nantes
dimanche 18 octobre 2026 · Place Royale · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 00:30 – 23:50
Gratuit : non gratuit Tout public
Les Archives de Nantes vous proposent de découvrir grâce à une sélection de documents conservés dans leurs fonds l’action et l’attention portées par la municipalité aux mères, aux nouveaux-nés et à l’ensemble des professionnels gravitant autour d’eux, depuis le 18e siècle jusqu’au tournant du 20e siècle.
Place Royale Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Place Royale et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de l’école de samba Flor Carioca Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes 15 septembre 2026
- Cours de Théâtre à Nantes – Saison 2026-2027 ASC Bonne Garde, Pirmil Nantes 15 septembre 2026
- Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes 15 septembre 2026
- REPAIR CAFE NANTES ERDRE Pôle associatif Séverine Nantes 15 septembre 2026
- Apéro’Crochet, tous niveaux Le 20 mille Nantes 15 septembre 2026