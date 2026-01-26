Exposition Naître Fille C’est quoi être une fille ? Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Exposition Naître Fille C’est quoi être une fille ?
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Début : Lundi 2026-02-24
fin : 2026-03-20
2026-02-24
Dans le cadre de la semaine sur l’égalité profitez de cette exposition avec des illustrations colorées et lumineuses qui sont associées à de courts extrait issus du livre documentaire de Alice Dussutour.
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
English :
As part of Equality Week, enjoy this exhibition of bright, colorful illustrations combined with short excerpts from Alice Dussutour?s documentary book.
