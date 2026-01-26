Exposition Naître Fille C’est quoi être une fille ? Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Exposition Naître Fille C’est quoi être une fille ?

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-24

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-02-24

Dans le cadre de la semaine sur l’égalité profitez de cette exposition avec des illustrations colorées et lumineuses qui sont associées à de courts extrait issus du livre documentaire de Alice Dussutour.

.

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Equality Week, enjoy this exhibition of bright, colorful illustrations combined with short excerpts from Alice Dussutour?s documentary book.

L’événement Exposition Naître Fille C’est quoi être une fille ? La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord