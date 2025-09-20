Exposition Nant avant les Bénédictins Ancien hôtel Ayrolle des Angles, actuellement hôtel de ville Nant

Exposition Nant avant les Bénédictins Ancien hôtel Ayrolle des Angles, actuellement hôtel de ville Nant samedi 20 septembre 2025.

Exposition Nant avant les Bénédictins 20 et 21 septembre Ancien hôtel Ayrolle des Angles, actuellement hôtel de ville Aveyron

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’exposition Nant avant les Bénédictins propose de remonter le temps pour découvrir ce qu’était le territoire de Nant avant l’installation du monastère bénédictin au Xe siècle. On y explore les traces d’occupation humaine qui précèdent l’an 926 : vestiges archéologiques, indices d’habitats anciens, circulation des hommes et organisation des terres. Les visiteurs découvrent comment ce paysage, marqué par la géographie et les usages pastoraux ou agricoles, a évolué bien avant l’arrivée des moines. L’exposition met ainsi en lumière les origines du village, les modes de vie de ses habitants et les transformations qui ont préparé le terrain à la fondation du futur prieuré bénédictin.

Ancien hôtel Ayrolle des Angles, actuellement hôtel de ville 1 place du Claux, 12230 NANT Nant 12230 Aveyron Occitanie 05 65 62 25 12 http://www.nant-mairie.fr Hôtel particulier construit vers 1762-1765 par l’architecte Viguier pour Ayrolle des Angles, maître de camp de cavalerie sous Louis XV. Façade à sept travées marquée par un léger avant-corps doté d’un bel ouvrage de stéréotomie. Escalier à jour central avec décor de stuc et rampe en fer forgé. Pièces ornées de boiseries et de stucs. L’édifice constitue un intéressant exemple d’hôtel urbain.

Il abrite aujourd’hui des services publics .

La façade principale ; la toiture ; l’escalier avec sa cage sont inscrit au monument historique. Ouvert quand les services sont en activité

L’exposition Nant avant les Bénédictins propose de remonter le temps pour découvrir ce qu’était le territoire de Nant avant l’installation du monastère bénédictin au Xe siècle. On y explore les qui :…

© Mairie de Nant