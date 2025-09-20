Exposition » Nant du Xè au XXè siècles » Journées du Patrimoine Nant

Abbatiale St-Pierre Nant Aveyron

Des Hommes, des femmes, un territoire.

L’Abbaye St-Pierre de Nant a été fondée il y a 1100 ans.

Dans ce monument, siècle après siècle, vous sont présentés quelques portraits d’hommes et de femmes qui ont marqué la vie de Nant à titres divers (comme Jean Hugo, petit-fils de Victor). Sont également évoqués certains évènements, sans qu’il ait été possible de tout retracer. L’Histoire de Nant, en particulier pour les 19è et 20è siècles reste encore largement à écrire !

Dans le narthex (sous le porche) de l’Abbatiale St-Pierre .

Abbatiale St-Pierre Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12

English :

Men, women, a territory.

German :

Männer, Frauen, ein Gebiet.

Italiano :

Uomini, donne, un territorio.

Espanol :

Hombres, mujeres, un territorio.

